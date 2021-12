Il Covid uccide ancora in Irpinia: muore 57enne non vaccinato Era ricoverato in rianimazione al Moscati di Avellino

E' deceduto questo pomeriggio, in una delle stanze di isolamento Covid dell’unità operativa di anestesia e rianimazione dell’azienda ospedaliera Moscati di Avellino, un paziente di 57 anni di Castel Baronia.

L’uomo era ricoverato dallo scorso 29 novembre nella terapia sub intensiva dell’Unità operativa Covid di malattie infettive e questa mattina era stato trasferito in terapia intensiva. Il contagio avvenuto sembrerebbe in ambito familiare, non gli ha dato scampo.

L'uomo purtroppo, persona ben voluta da tutti in paese, considerato un lavoratore instancabile nei campi, non era vaccinato. E' stato in poco tempo travolto dalla furia del virus che non gli ha dato scampo.

Nelle aree Covid dell’azienda Moscati sono ricoverati 10 pazienti: 9 nell’Unità operativa di malattie infettive e uno nell’unità operativa di anestesia e rianimazione.

E proprio dalle aree interne viene rivolto un nuovo pressante appello a chi ancora non ha provveduto a vaccinarsi, molti dei quali per paura, indecisi e non sempre per libera scelta. Occorre farlo al più presto prima che davvero sia troppo tardi.