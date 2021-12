Clochard di via Fricchione, si muovono Questura e Caritas In serata l'uomo è stata prelevato dagli agenti per essere identificato e aiutato

Speriamo si possa concludere nel modo migliore la storia del clochard che da giorni dorme sotto i portici di via Fricchione, a due passi dal teatro Gesualdo.

In serata una volante della Polizia lo ha accompagnato in Questura per l'identificazione e, successivamente, dovrebbe essere sistemato in una struttura della Caritas.

I cittadini e i commercianti della zona in questi giorni si sono attivati per portargli un pasto caldo e qualche coperta per ripararsi dal freddo, innescando una vera e propria gara di solidarietà.

Don Vitaliano Della Sala già nei giorni scorsi aveva assicurato l'impegno della Caritas per questo cittadino di origini libiche.

"Noi per l’inverno ogni anno ci attrezziamo con delle brandine nel salone, così aumentiamo i posti del dormitorio e quindi siamo pronti ad ospitare chi non ha la possibilità di dormire in casa e vi preghiamo di fare segnalazioni come state già facendo".