Crolla soffitto della chiesa, salvi la statua di Santo Stefano e il Presepe Provvidenziale intervento dei caschi rossi

I Vigili del Fuoco di Avellino, intorno alle ore 11 di stamattina, sono intervenuti a Baiano in corso Garibaldi, presso la chiesa di Santo Stefano per il crollo di parte del soffitto sul sagrato del luogo di culto, probabilmente avvenuto durante la notte. La squadra ha recuperato la statua di Santo Stefano ed il Presepe, mettendoli in luogo sicuro.