Il comandante della Finanza regionale in visita al comando di Avellino Accolto dal comandante provinciale Salvatore Minale. Mercoledì presentazione del calendario storico

Questa mattina, lunedì 13 dicembre, il Comandante Regionale Campania della Guardia di Finanza, Generale Giancarlo Trotta, si è recato in visita al Comando Provinciale di Avellino, dove è stato accolto dal Comandante Provinciale, Colonnello Salvatore Minale. Nel corso della visita, il Generale Trotta si è intrattenuto a lungo con i Comandanti dei Reparti presenti alla sede e in provincia, approfondendo le principali tematiche caratterizzanti la realtà territoriale del Comando nonché l’andamento delle principali attività di servizio in corso. A seguire, il Generale ha incontrato i componenti delle pattuglie di ciascun Reparto che hanno concluso, nel corso dell’anno, operazioni di servizio di rilievo, ai quali ha espresso parole di apprezzamento e gratitudine.

L’alto Ufficiale ha poi rivolto un caloroso saluto ad una rappresentanza di tutti i Reparti del Corpo della Provincia e delle Sezioni dell’Associazione Nazionale Finanzieri in congedo, schierata nella sala conferenza interna della caserma di via Pontieri, nel rispetto del necessario distanziamento previsto dai protocolli anti contagio. Al termine della visita, il Comandante Regionale ha ringraziato il Comandante Provinciale, gli Ufficiali e finanzieri irpini per l’impegno profuso in quest’anno e, in particolare, per le capacità gestionali e il buon senso dimostrati nell’affrontare le problematiche dovute all’emergenza sanitaria, riuscendo efficacemente a contemperare le esigenze di servizio e l’operatività dei Reparti con la necessità di salvaguardare la salute dei militari e la salubrità delle caserme attraverso la rigorosa applicazione delle procedure e dei protocolli di prevenzione in essere. Intanto, al comando provinciale di Avellino, mercoledì si terrà la presentazione del calendiario storico del corpo.