Avellino, furbetti del green pass finiscono in indagine nazionale Acquistavano green pass falsi perfettamente funzionanti

Anche Avellino è annoverata tra le province in cui si sta svolgendo una complessa indagine a carattere nazionale relativa alla messa in commercio di certificazioni green pass false, ma in grado di resistere ai controlli informatici anche tramite l'app di verifica.

Dalle indagini preliminari risulta che sono stati acquistati falsi green pass da oltre 120 persone che, servendosi dei canali messi a disposizione dalle farmacie per inserire i codici dei tamponi e dei vaccini effettuati per generare la certificazione, hanno violato indirettamente i sistemi sanitari regionali. Le informazioni venivano sottratte mediante sofisticate tecniche di appropriazione indebita di dati informatici, come il phishing.

Le indagini, consistite nell'analisi di dati di connessione, di tabulati telefonici e delle caselle email hanno potuto verificare che le tecniche criminose sono state adottate anche per produrre falsi Super green pass, a fronte di vaccini mai effettuati.

Con la collaborazione del Ministero della Salute, i falsi green pass individuati sono stati disabilitati, per impedirne ulteriori utilizzi.