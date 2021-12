Rifiuti interrati dopo ristrutturazione edilizia e pozzo nero non a norma La scoperta da parte del nucleo ambientale della polizia municipale di Ariano Irpino

Il nucleo di polizia ambientale della polizia municipale di Ariano Irpino ha portato alla luce uno sversamento sotterraneo di rifiuti a seguito di ristrutturazione edilizia.

Durante l'attività d'indagine inoltre, gli uomini diretti dal comandante Angelo Bruno hanno individuato e sottoposto a sequestro anche un pozzo nero perdente non a norma e quindi non conforme alla normativa. Dell'accaduto è stata informata la procura di Benevento. Consistenti le sanzioni amministrative a carico dei responsabili. Si tratta dell'ennesima operazione nel giro di pochi giorni in materia ambientale.

Il personale come nelle intenzioni iniziali, all'atto dell'insediamento del nuovo comandante ha già iniziato a seguire corsi formativi di aggiornamento relativi a materie specialistiche, dal codice della strada, edilizia e ambiente. Sedute che si svolgeranno a gruppi nell'ottica di valorizzare professionalmente sempre di più il validissimo team della polizia municipale arianese.