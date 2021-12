Mugnano del Cardinale, maltrattava ex moglie e figli: il caso in Tribunale L'udienza questa mattina ad Avellino, indagini a carico dell'ex marito

Ennesimo caso di maltrattamenti che finisce davanti a un giudice. Ascoltata stamattina al Tribunale di Avellino una donna residente a Mugnano del Cardinale, vittima, insieme ai suoi quattro figli, di maltrattamenti e minacce da parte dell’ex marito.

La donna, prima di quest’ultimo episodio, aveva già sporto denuncia contro l’uomo, per gli stessi motivi, negli anni precedenti. Nonostante ciò, l’uomo, dopo un periodo di detenzione, è tornato in libertà, reiterando i suoi comportamenti.

La signora, questa mattina, ha raccontato al giudice dei ripetuti episodi in cui ha temuto per la sua vita e per quella dei suoi figli. Visibilmente scossa ha ricostruito le vicende, raccontato di inseguimenti, violenze e aggressioni da parte dell’uomo che, in passato, aveva anche frequentato una comunità per alcolisti per riabilitarsi dalla dipendenza.

L’imputato, attualmente sottoposto a misura di custodia cautelare in carcere, è indagato per aver minacciato di morte l’ex moglie, attraverso numerose telefonate e messaggi inviati al primogenito (14 anni).

La donna, sostenendo la tesi secondo la quale l'ex coniuge sarebbe affetto da disturbo psichiatrico, ha intenzione, attraverso il suo avvocato, di richiedere nella prossima udienza - che si terrà il 7 gennaio 2022 - una perizia per accertarne lo stato di salute mentale.