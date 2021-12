Il questore Terrazzi: massima attenzione alle grandi opere in Irpinia La presentazione del calendario della polizia

Il questore di Avellino Maurizio Terrazzi, con l’occasione della presentazione del calendario 2022, ha fatto un breve bilancio dell’attività della questura nell’anno che sta per terminare.

«C’è stato un grande un grande impegno e ben presto questo impegno verrà alla luce con la conclusioni di operazioni. Perché come ben sapete le tempistiche sono a volte anche dilatate, sono certamente molto complesse, e poi agiamo sotto le direttive dalla procura. I risultati sono abbastanza positivi, in termini di reati e sicurezza in Irpinia. La vostra magnifica terra non è certamente un territorio fuori controllo - ha precisato il questore- ci sono dei dei problemi che vanno affrontati e gestiti, ma l’azione delle forze di polizia, con il coordinamento del prefetto, costituiscono una forma di garanzia, in tema della sicurezza dei cittadini.

Ma l’attività riguarda anche tutte le grandi opere che stanno per realizzarsi, come l’Alta Velocità, dobbiamo far sì che possano svolgersi senza pericoli e senza infiltrazioni, poi ci sono altri profili, come i reati predatori. Indipendentemente dalla statistica che ci dice come sempre che siamo in discesa, però dobbiamo fare i conti con le paure delle persone. Non a caso periodicamente la polizia di Stato fa intervenire il reparto prevenzione crimine ovviamente che lavorano insieme con nostri in quei territori dove si nota l’incremento delle criticità maggiori”.