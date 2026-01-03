La criminalità alza il tiro in Irpina: assalto ad un nuovo bancomat Dopo Sant'Angelo dei Lombardi, la notte scorsa è stata la volta di Calitri

La criminalità alza il tiro in Irpina. Dopo dopo l'assalto alla Biper di Sant'Angelo dei Lombardi avvenuto tre giorni fa (clicca qui per rileggere la cronaca) la notte scorsa è stata la volta di Calitri. E' successo anche in questo caso alle 4.00 in via Largo Croce, accanto all'ufficio postale.

Sul posto carabinieri, vigili del fuoco e addetti alla vigilanza Cosmopol. Indagini in corso ma del commando di malviventi entrato in azione nessuna traccia.

E Calitri non è nuovo ad esplosioni del genere nel corso degli anni. L'ultimo in ordine di tempo il 18 giugno 2025 da parte della malavita foggiana. Bottino 30.000. (leggi qui). Il precedente, nell'estate 2020 e la successiva svolta nelle indagini due anni dopo nel luglio del 2022.

I carabinieri del comando provinciale di Avellino, coadiuvati nella fase esecutiva dall’arma foggiana, diedero esecuzione, ad un’ordinanza applicativa della misura coercitiva della custodia in carcere nei confronti di tre persone, originarie della provincia.