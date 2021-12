Avellino, spari in un bar in via Cannaviello: 30enne di Atripalda in ospedale Indagano i Carabinieri. Panico nella notte: i clienti del bar si sono riversati in strada

di Simonetta Ieppariello

Un uomo e' ricercato dai carabinieri del comando provinciale di Avellino, dopo che intorno all'una della notte scorsa ha seminato il panico nel bar UltraBeat di via Cannaviello, ad Avellino.