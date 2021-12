Avellino, l'Ordine degli Avvocati sul GdP di Lauro: si sollecita per soluzione Si richiede tavolo tra le parti finalizzato a trovare soluzioni per la tutela del presidio

L'Ordine degli Avvocati di Avellino, nell'ultimo Consiglio, si è pronunciato, tra gli altri punti, anche sul caso relativo all'Ufficio del Giudice di Pace di Lauro, a rischio soppressione per mancanza di organico adeguato a svolgere le funzioni.

Nel verbale si afferma:

"Il Consiglio ritiene di ribadire come la presenza dell’ufficio del Giudice di Pace sia assolutamente coerente con l’antica tradizione che vide il Comune di Lauro già sede di pretura, e si ponga come istituzione di primaria importanza per la comunità locale. L’ufficio infatti è a tutt’oggi pienamente funzionale a snellire i tempi della giustizia civile e a garantire la rapida risoluzione a controversie di piccola entità Il Consiglio ritiene pertanto che sia opportuno profondere ogni sforzo per superare il rischio serio, reale e concreto, di perdere un tale presidio di giustizia di prossimità. Si invitano dunque tutti gli organi competenti, a trovare soluzioni finalizzate al corretto funzionamento dell’Ufficio in questione, a tutela dell’avvocatura e di tutti coloro che si rivolgono alla giustizia, sollecitando un tavolo tra le parti".