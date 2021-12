Pellet "illegale" nel supermercato: scatta il sequestro I carabinieri forestali di Avellino hanno denunciato tre persone

Nel contrasto alla contraffazione e all’abusivismo commerciale, i carabinieri del Gruppo Forestale di Avellino hanno denunciato tre persone, indiziate per i reati di “Contraffazione di marchio”, “Commercio di prodotti con segni falsi” e “Ricettazione”. Più nello specifico, i militari della Stazione Forestale di Avellino hanno verificato, in un

supermercato di un comune della Valle del Sabato, la regolarità della vendita di pellet confezionato in sacchi plastificati del peso di 15 kg ciascuno. Dagli accertamenti è emerso che il prodotto confezionato riportava graficamente caratteristiche tecniche ed indicazioni informative ritenute dagli operanti difformi da quelle previste dallo schema di certificazione. I carabinieri hanno quindi sottoposto a sequestro oltre 100 sacchetti di pellet pronti per la commercializzazione. Sono tuttora in corso le indagini rivolte alla ricostruzione della filiera commerciale di approvvigionamento del prodotto sequestrato.