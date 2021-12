Camion carico di sansa sbaglia strada e affonda in un vallone Giornata rocambolesca in località Palazzisi ad Ariano Irpino

Un camion carico di circa 300 quintali di sansa, dopo aver imboccato per errore, tradito da un'informazione sbagliata e come sempre dalle indicazioni errate del navigatore si è ritrovato in aperta campagna, affondato nel terreno, in aperta campagna. E' successo in località Palazzisi, nel territorio a nord di Ariano Irpino, al confine con Montecalvo. Stessa sorte poche settimane ad un altro autotrasportatore in località Arnola. E anche in questa occasione ci sono voluti vigili del fuoco, giunti oltre che da Grottaminarda anche da Avellino con un'autogru, che ha potuto fare ben poco in quella zona così impervia e non facile da raggiungere, polizia municipale e residenti con l'ausilio di mezzi meccanici e agricoli. Ci sono volute dicerse per risolvere una situazione decisamente non facile.