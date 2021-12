A Matarazzo e Iacobacci il premio dei più giovani patrocinanti in Cassazione La cerimonia si terrà giovedì alle 12 in tribunale ad Avellino

Giovedi 23 dicembre 2021alle 12,00 presso l’Aula Magna del Tribunale di Avellino, si assegnerà il premio in memoria dell’avvocato Luigi Amelio, che per oltre 60 anni ha esercitato la professione con amore incondizionato per la toga. Il premio viene assegnato ogni anno al più giovane iscritto nell’albo degli avvocati patrocinante in Cassazione, in memoria dell’avvocato Luigi che fu il più giovane patrocinante in Cassazione in Italia-. Quest’anno sarà assegnato il premio per l’anno 2020 – all’avvocato Danilo Iacobacci e per l’anno 2021 all’avvocato Enrico Matarazzo. Il premio sarà consegnato dall’avvocato Fabio Benigni, già presidente dell’Ordine degli Avvocati di Avellino e dall’avvocato Valentina Amelio promotrice dell’iniziativa. Lo spirito del premio è quello di ricordare l’avvocato Luigi e nel contempo di dare risalto alla gloriosa storia dell’avvocatura irpina, perché i giovani professionisti siano ogni giorno sentinelle e garanti delle tradizione che hanno avuto la fortuna di ereditare.