Ariano, si schiantano e finiscono in una cunetta: paura sulla statale 90 Il bilancio è di una donna ferita trasportata in ospedale al Frangipane dai sanitari del 118

Perde il controllo dell'auto e finisce nella corsia opposta schiantandosi contro una vettura in transito guidata da una donna. E' successo stamane lungo la statale 90 delle puglie in località Scarnecchia. L'auto che proveniva da Grottaminarda e viaggiava in direzione Foggia, alla cui guida vi era un giovane, per cause in corso di accertamento ha impattato contro quella della donna diretta verso Grottaminarda, per poi ritrovarsi entrambe in una cunetta. Ad avere la peggio la donna, trasportata in ospedale da un'ambulanza del 118. E' attualmente al pronto soccorso per i relativi accertamenti. Sul posto i carabinieri per effettuare rilievi e stabilire l'esatta dinamica e la polizia municipale per il servizio di viabilità.