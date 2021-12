Pauroso incidente nel giorno di Natale: poteva essere una strage Tre ragazzi di Mirabella Eclano trasportati in ospedale ad Avellino

Un volo pazzesco, l'auto che scavalca un muro di recinzione e finisce come una scheggia impazzita nel piazzale di un'abitazione. E' quanto accaduto in serata a Venticano in Irpinia, lungo la strada statale 7. Poteva essere una strage di Natale, ma fortunatamente non è stato così.

Lo schianto ha visto coinvolta una sola vettura con a bordo tre giovani di Mirabella Eclano, fratello, sorella e cugino, rispettivamente di 23 il primo e 22 gli altri due. Alla fine della salita, dopo aver perso il controllo sono piombati con la fiat 500X contro un muretto di recinzione, sul lato destro della strada, volando sulla parte superiore fino a scavalcare una siepe.

Quando sul posto sono giunti tempestivamente i vigili del fuoco di Griottaminarda, due erano già fuori, entrambi coscienti, mentre un terzo letteralmente incastrato all'interno dell'auto, ridotta a un ammasso di lamiere. Il bilancio è di tre feriti.

Sul posto oltre a due pattuglie dei carabinieri sono giunte quattro ambulanze del 118 che hanno provveduto a trasportare d'urgenza i tre ragazzi all'ospedale Moscati di Avellino, dove al momento sono sotto osservazione.