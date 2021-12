Fuochi illegali in un negozio irpino, scatta il sequestro della Finanza Ben 8.534 articoli di materiale pirotecnico sequestrato dai finanzieri di Avellino

Ben 8.534 articoli di materiale pirotecnico, destinati alla vendita per i festeggiamenti di fine anno, detenuti in violazione delle prescrizioni sulle loro quantita` di stoccaggio, sono stati sequestrati dai militari del comando Provinciale della Guardia di Finanza di Avellino.

Continua l’azione di contrasto al commercio di fuochi illegali da parte dei militari del comando Provinciale della Guardia di Finanza di Avellino, in attuazione del Piano disposto dalla locale Prefettura nell’ambito del quale, secondo le direttive impartite dal Ministero dell’Interno, e` stata intensificata da parte delle Forze dell’Ordine, la vigilanza nello specifico settore. Nell’ambito dei controlli eseguiti, i finanzieri del comando Provinciale di Avellino, guidati dal colonnello Salvatore Minale, hanno individuato un esercizio commerciale ubicato in un comune della Provincia, in cui e` stata accertata la detenzione di materiale pirotecnico immagazzinato in violazione delle previste norme di sicurezza. L’accesso presso i locali commerciali ha consentito di rinvenire un copioso quantitativo di articoli pirotecnici detenuti in eccedenza rispetto a quanto autorizzato nella licenza prefettizia. In relazione a cio`, il titolare della ditta e` stato deferito in stato di liberta` alla Procura della Repubblica presso il tribunale di Avellino e il materiale pirotecnico illegalmente detenuto, pari a circa 22 Kg di massa attiva e peso lordo pari a 150 kg, e` stato sottoposto a sequestro e affidato in giudiziale custodia ad una ditta specializzata.

Tali situazioni rappresentano un concreto rischio per l'incolumita` dei cittadini, soprattutto per i piu` piccoli, e per i dipendenti dei locali commerciali controllati.

La Guardia di Finanza invita i consumatori a porre la massima attenzione sull’acquisto e le condizioni di utilizzo di fuochi d’artificio, i quali rappresentano un grave rischio se usati impropriamente. L’attivita` svolta si inquadra nel piu` generale dispositivo di salvaguardia all’incolumita` pubblica e di tutela del commercio legale, costantemente attenzionato, specie nel periodo natalizio e in quello a cavallo tra vecchio e nuovo anno.