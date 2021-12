Lauro, auto in fiamme in Corso Umberto: si indaga Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco

Nella tarda serata di ieri i Vigili del Fuoco di Avellino sono intervenuti a Lauro, in Corso Umberto I, per un incendio di un'autovettura. Altro intervento dei caschi rossi all'alba. Intorno alle 5 del mattino, la squadra del distaccamento di Grottaminarda è intervenuta a Villamaina, in contrada Mazzarella, per soccorrere un uomo di 39 anni caduto dal tetto della sua casa. L'uomo è stato trasportato per le cure del caso all'ospedale di Ariano Irpino.