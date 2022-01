Botti di Capodanno, ferito un 26enne di Contrada Primo bilancio della notte di Capodanno. Nonostante i divieti di esplosione dei petardi

Anche l'Irpinia nonostante i divieti dei botti, ha riportato il bilancio dei feriti dovuti all'esplosione di pedardi. Diversi gli interventi dei vigili del fuoco. A Solofra i caschi rossi sono intervenuti per un principio di incendio avvenuto su un balcone di un'abitazione proprio per l'esplosione di botti. Anche nel rione San Tommaso di Avellino sono intervenuti per un incendio di una veranda. E c'è anche un ferito per botti di capodanno: una sola persona, un giovane di 26 anni, di Contrada, è stato refertato presso il pronto soccorso del Moscati per ustioni I grado regione frontale e zigomatica (palpebre e ciglia) e abrasione corneale a un occhio, dimesso con prognosi di giorni 7.