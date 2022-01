Autovettura totalmente distrutta dalle fiamme, si indaga a Sorbo Serpico L'episodio in via San Rocco

Sono in corso accertamenti da parte dei Carabinieri per l’incendio divampato nella tarda serata di ieri, intorno alla mezzanotte, a Sorbo Serpico. Le fiamme hanno completamente distrutto una Renault Megane, parcheggiata in via San Rocco. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Solofra e i Vigili del Fuoco che hanno spento le fiamme e messo in sicurezza l'area.