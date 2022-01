Via Circumvallazione, anziano investito nei pressi di piazza Castello Il 74enne ha riportato un trauma al bacino

Via Circumvallazione, ad Avellino, si conferma strada estremamente pericolosa per i pedoni. In passato lungo l'arteria del centro del capoluogo irpino si sono verificati diversi investimenti, anche mortali.

Oggi in tarda mattinata poco dopo le 13.30 se l'è cavata un 74enne del capoluogo. Per lui tanta paura quando è stato investito mentre attraversava in prossimità della rotatoria di piazza Castello.

L'anziano, trasportato al pronto soccorso dell'ospedale Moscati, ha riportato un trauma all'altezza del bacino, da verificare eventuali fratture con gli esami strumentali cui è stato sottoposto in queste ore.

Sul posto sono accorse due ambulanze e due pattuglie della polizia municipale. Il conducente della vettura si è prontamente fermato per accertarsi delle condizioni dell'anziano e prestare i primi soccorsi.

E intanto sul fronte della viabilità sono proseguiti anche oggi disagi e rallentamenti in via Roma per le operazioni di abbattimento dei due fabbricati che insistono lungo l'arteria e tra via Cicarelli e via Adamo, operazioni di demolizione, pulizia e messa in sicurezza dell’area che si protrarranno fino al 9 gennaio.

Nei pressi della rotatoria di piazzetta Perugini e di piazza san Ciro anche oggi traffico molto intenso con l'accesso alla strada consentito soltanto ai residenti del civico 19.