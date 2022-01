Carife: rinvenuto esplosivo plastico in un casolare: indagini in corso Intervento dei carabinieri artificieri da Napoli nel piccolo comune della Baronia

Circa quattro chili di esplosivo plastico con una miccia di sei metri, sono stati rinvenuti all'interno di un casolare disabitato. E' successo a Carife, in Irpinia. E' stata una segnalazione, fanno sapere gli inquirenti a far giungere sul posto i carabinieri della stazione dI Castel Baronia e i Vigili del Fuoco di Grottaminarda.

L'area in questione è stata immediatamente delimitata, messa in sicurezza e posta sotto sequestro. Dal comando provinciale di Napoli sono giunti in serata i carabinieri artificieri, i quali hanno provveduto a rimuovere il materiale esplosivo attualmente sequestrato, in attesa delle operazioni di distruzione. Indagini in corso, coordinate dalla procura di Benevento.

Subito in moto la macchina comunale. Sul posto è accorsa immediatamente l'assessore al bilancio e politiche sociali Margherita Di Giorgio, per offrire il supporto dell'ente, al fine di mettere in sicurezza le famiglie residenti nella zona.