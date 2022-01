Frangipane in emergenza: donna incinta positiva e anziana trasferita a Pagani Rianimazione Covid: pazienti costretti ad emigrare

E' giunta in gravissime condizioni al pronto soccorso dell'ospedale Sant'Ottone Frangipane di Ariano Irpino a seguito di probabile ischemia cerebrale e da qui, in coma, dopo essere stata intubata, trasferita in eliambulanza a Pagani.

Una scelta resasi necessaria a causa dell'indisponibilità della rianimazione nella struttura sanitaria arianese, occupata da pazienti Covid. Si tratta di un'anziana di 94 anni del luogo attualmente in prognosi riservata. Sul posto a garantire le operazioni di atterraggio e decollo i vigili del fuoco insieme alla polizia minicipale e i carabinieri.

In contemporanea i sanitari arianesi hanno soccorso una donna incinta, positiva al Covid, presa subito in carico, in una sala dedicata con tutte le misure precauzionali necesarie dall’unità di ostetricia e ginecologia del presidio arianese.

Ed è polemica intanto sulle operazioni di soccorso nell'elisuperficie Maddalena: "Anche oggi - afferma Felice Vitillo - abbiamo assistito al solito teatrino vergognoso. Tutti a curiosare, fotografare e filmare l'atterraggio e decollo dell'elicottero, senza un minimo di rispetto per la povera anziana adagiata su una barella. E' vergognoso. Credo che in quest'area si debba emettere un'ordinanza che vieti atteggiamenti indecorosi del genere. E debba essere vietato fotografare e filmare per fini personali, direi davvero stupidi."