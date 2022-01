Avellino, maltrattava l'ex compagna: "È tutto un complotto contro di me" L'uomo nega ogni accusa a suo carico

È iniziato questa mattina il processo a carico di un uomo, 47 anni, attualmente detenuto per questo procedimento, accusato di maltrattamenti dall'ex convivente.

La donna, nella denuncia presentata ai carabinieri di Avellino, sosteneva di aver ricevuto maltrattamenti verbali e fisici nell'ultimo anno di relazione con l'imputato.



Questa mattina, davanti al giudice monocratico Vincenza Cozzino è stato ascoltato un teste del Pm, una donna vicina alla coppia che avrebbe assistito ad alcuni episodi direttamente riconducibili a una lite tra i due, in cui la persona offesa accusava il compagno di averla picchiata e di averne le prove sul corpo.



L'imputato, anch'esso sentito dal giudice questa mattina, ha negato ogni accusa a suo carico sostenendo di essere vittima di un complotto. In più, nega in particolare di aver toccato l'ex compagna e che i lividi presenti sul corpo della stessa erano frutto della presa della donna paralitica che assisteva a Monteforte, che per sollevarsi si aggrappava constantemente ai suoi polsi.



Per ultima, è stata data parola alla sorella dell'imputato, teste della difesa, la quale sostiene che la signora avrebbe sempre tenuto nei confronti del compagno un comportamento estremamente possessivo e geloso, al punto da provare ad allontanare lo stesso anche dalla famiglia di origine, per averlo tutto per sé.



L'udienza, rinviata al 25 gennaio 2022, proseguirà con la discussione e l'escussione di altri due testi della difesa, rappresentata dall'avvocato Claudio Mauriello.