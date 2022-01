Ruba una Fiat 500, rintracciato dai carabinieri: 50enne di Cesinali denunciato E' accaduto sabato mattina ad Avellino, nei pressi di piazza Kennedy

Non si ferma la controffensiva posta in essere dai Carabinieri del Comando Provinciale di Avellino per il contrasto ai reati predatori. A finire questa volta nella rete dell’Arma, un 50enne di Cesinali, denunciato per “furto aggravato” e “porto di armi od oggetti atti ad offendere”. Tutto è accaduto nella mattinata di sabato scorso, nel capoluogo irpino, a seguito di segnalazione di un furto d’auto perpetrato in pieno centro abitato ai danni di una donna che aveva parcheggiato l'auto, uan Fiat 500, nei pressi di piazza Kennedy. Le immediate ricerche hanno consentito a una pattuglia della Sezione Radiomobile della compagnia di Avellino, di rintracciare e bloccare il veicolo con alla guida il 50enne. All’esito dell’immediata perquisizione l’uomo è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico che è stato sottoposto a sequestro. Condotto in Caserma, dopo gli accertamenti di rito, il 50enne è stato quindi denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino. L’autovettura è stata restituita al legittimo proprietario.