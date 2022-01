Paesi semi deserti in Irpinia a causa delle tante famiglie in isolamento Ad Ariano Irpino numeri impressionanti dall'inizio di gennaio e un nuovo focolaio al Minerva

Strade e attività commerciali semi deserte in Irpinia a causa delle tantissime famiglie in isolamento, contatti stretti di persone positive al Covid-19. E' quanto sta accadendo in diversi comuni, nelle aree interne.

Ad Ariano Irpino dall'inizio del mese di gennaio ad oggi, si sono avuti oltre 800 casi positivi, senza contare i numeri elevati degli ultimi giorni dell'anno. Ciò significa che solo nella città del tricolle almeno 2500 persone sono in isolamento. E tutto è dimostrato dal lavoro immane della polizia municipale da un capo all'altro della città.

"Una vera e propria missione - la definisce così il comandante Angelo Bruno - siamo arrivati a fare qualcosa di inumano, parliamo di 70-80 notifiche in un solo giorno. Oltre all'impegno straordinario dei miei uomini e donne, davvero eccezionali tutti, c'è anche da dire che questo tipo di onere, sacrifica il lavoro sul territorio, normale e ordinario della polizia municipale. Lo stiamo facendo, con grande senso di responsabilità, per venire incontro a quelle che sono le esigenze di urgenza in questo momento particolare. Un lavoro davvero molto impegnativo, che forse solo la polizia municipale è in grado di svolgere in questo modo. E va premiato veramente l'impegno e la dedizione di queste persone che si stanno dedicando, anima e corpo per quella che è diventata una missione."

E' sempre ad Ariano Irpino è di nuovo in emergenza la Rsa Minerva, dove sono circa una cinquantina al momento i positivi al Covid all'interno della struttura tra ospiti e operatori sanitari, tutti asintomatici. Stanno bene e non presentano particolari criticità. Nessuno ha dovuto fare ricorso alle cure ospedaliere. Sospese le visite dei familiari e personale di nuovo all'osso. Un quadro comunque ben diverso dalla precedente ondata del 2020 quando a causa della violenza del virus si registrarono diversi decessi ma comunque da non sottovalutare. Oggi sembra essere gestibile la cosa, come del resto lo è all'interno dell'ospedale Sant'Ottone Frangipane. Il Comune segue con particolare attenzione il quadro pandemico attraverso l'assessore alla sanità Carmine Grasso, in continuo contatto con il servizio epidemiologia e prevenzione dell'Asl di Avellino.