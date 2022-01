Avellino, attesa sentenza per consulente finanziario accusato di truffa Aveva raccolto oltre 4 milioni di euro da ignari risparmiatori per poi sparire

Bisogna ancora attendere per la sentenza del processo a carico di Roberto Sarti, il promotore finanziario di Altavilla Irpina arrestato nel 2010 dalla Guardia di finanza di Avellino che, a seguito di una grossa operazione, era riuscita a scoprire una serie di raggiri a discapito di ignari investitori che avevano affidato i loro soldi nelle mani del promoter e non ne avevano avuto più traccia. L’uomo, infatti, sarebbe riuscito a raccogliere risparmi per oltre 4 milioni di euro, per poi sparire.

Il tribunale di Avellino, approfittando dell’assenza di uno dei difensori questa mattina, ha deciso di concedere ulteriore tempo alla difesa per la discussione. La sentenza arriverà il 23 febbraio 2022.

Nel procedimento a carico di Sarti ben 40 persone si sono costituite parte civile.