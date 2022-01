Avella, assolto dipendente che usava mezzo del Comune per trasportare nocciole L'uomo - accusato di peculato - è stato assolto perché il fatto non sussiste

Di questa mattina la sentenza di assoluzione del Tribunale di Avellino per un uomo, dipendente al Comune di Avella, accusato di peculato.

All'epoca dei fatti, risalenti al 2012, l'uomo era stato denunciato per essersi impossessato di un veicolo di proprietà comunale per svolgere attività personali. In particolare, egli si era recato a Monteforte Irpino, presso un terreno di sua proprietà, per caricare delle nocciole da trasportare poi ad Avella.

Il Tribunale in composizione collegiale, presieduto dal giudice Melone, ha accolto la tesi dei due avvocati difensori - Claudio Frongillo e Gianfranco Iacobelli - secondo la quale le nocciole sarebbero state raccolte per una sagra patrocinata dallo stesso Comune di Avella. Inoltre, la condotta era comunque occasionale e non aveva arrecato alcun apprezzabile pregiudizio patrimoniale all'ente.