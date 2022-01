Cade in casa e chiama i soccorsi: arrivano i vigili con l'autoscale e la salvano E' accaduto ad Avellino, 88enne salvata dai vigili del fuoco

Paura nel pomeriggio ad Avellino. Una squadra dei vigili del fuoco è intervenuta a largo Ferriera al terzo piano di un palazzo, per soccorrere una donna di 88 anni, che era caduta e non si riusciva più a rialzarsi. Dopo essere saliti al terzo piano dello stabile con l'ausilio dell'autoscala, la donna è stata affidata alle cure dei sanitari del 118 intervenuti. Per lei solo tanto spavento e una frattura alla gamba.