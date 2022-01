Anziano avverte malore e cade in casa, dramma sfiorato a Solofra Sono intervenuti i vigili del fuoco di Montella in via Maffei

Ancora un intervento dei vigili del fuoco per soccorrere una persona anziana. La squadra del distaccamento di Montella è intervenuta a Solofra in via Maffei, per soccorrere un uomo di 80 anni, che solo in casa, ha avvertito un malore. Fortunatamente è riusciti a lanciare l'allarme. Dopo essere entrati nel l'abitazione, ed aver prestato le prime cure, l'anziano è stato affidato ai sanitari del 118 intervenuti per essere trasportato in ospedale.