In fiamme un'auto nel Vallo Lauro, caschi rossi in azione Il rogo ha provocato anche danni a un edificio

I Vigili del Fuoco di Avellino, nella tarda serata di ieri, sono intervenuti nel comune di Pago del Vallo di Lauro in via Masseria, per un incendio che ha interessato un'autovettura in sosta. Le fiamme che hanno avvolto il veicolo sono state spente e l'area è stata messa in sicurezza. Si sono registrati lievi danni alla facciata di un edificio limitrofo.

Auto in fiamme anche a Volturara Irpina dove ha preso fuoco, sempre nella tarda serata di ieri, una Ford Fiesta parcheggiata sulla pubblica via. L'incendio dell'autovettura è stato spento dal proprietario. Sono in corso indagini da parte dei Carabinieri di Solofra che sono intervenuti sul posto.