Sos furti a Bellizzi, la rabbia di Assocasa Elio Amodeo: "Intensificare i controlli nelle contrade periferiche"

Ad Avellino non c'è pace per la frazione Bellizzi in balia dei ladri. Malviventi sempre più spesso in azione nelle contrade periferiche del capoluogo irpino. Il sindacato Assocasa, guidato da Elio Amodeo, si fa portavoce delle forti preoccupazioni che vivono i residenti di via Nicola Santangelo di Bellizzi Irpino dopo l'ultima ondata di raid nelle abitazioni. Sono preoccupate persone anziane e famiglie con bambini. I malviventi entrano nelle abitazioni senza scrupolo. Anche alla presenza dei proprietari. Assocasa confida in un intervento delle forze dell'ordine intensificando i controlli nelle zone più isolate.