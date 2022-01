Omicidio Aldo Gioia, gravi le condizioni di Limata Potrebbe saltare l'udienza di giovedì

Sono gravi le condizioni di Giovanni Limata, il giovane di Cervinara, detenuto (insieme alla sua ex fidanzata Elena Gioia) perché accusato dell’omicidio di Aldo Gioia. Il 23enne si è procurato tagli ai polsi e al collo con il coperchio di una scatoletta di tonno. Trasportato in ospedale, dove è stato soccorso e curato, è rientrato in istituto, ma la sue condizioni sono piuttosto serie. Intanto, giovedì prossimo è fissata una nuova udienza al tribunale di Avellino. Con molta probabilità potrebbe saltare proprio per l’indisponibilità di Giovanni Limata. L’avvocato Fabio Russo, difensore di Limata, aveva già chiesto al giudice una consulenza tecnica al fine di permettere l'acquisizione di importanti informazioni sullo stato di salute del giovane.

Ricordiamo che Limata in passato aveva già tentato il suicidio, lanciandosi da un cavalcavia. Per questo motivo il suo difensore ha fatto richiesta di una perizia psichiatrica. Ora, in seguito a questo nuovo gesto, si attendono decisioni sia per il processo che per la consulenza Ctu.