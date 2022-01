Da Benevento a Cervinara per occupare una casa popolare: coppia denunciata Poco più che ventenni hanno forzato la porta d'ingresso dell'abitazione e senza alcun titolo

I carabinieri della stazione di Cervinara hanno denunciato una coppia della provincia di Benevento per i reati di “danneggiamento”, “Invasione di terreni o edifici” e

“Furto aggravato”. L’attività d’indagine condotta dai carabinieri ha consentito di acquisire elementi a carico dei due giovani (entrambi poco più che ventenni) che, dopo aver danneggiato la porta d’ingresso, hanno occupato senza titolo un alloggio di edilizia popolare di Cervinara. I militari operanti hanno altresì accertato che, per la fornitura di acqua

all’appartamento, era stato effettuato un allaccio irregolare, bypassando il contatore e collegando l’impianto domestico direttamente alla rete idrica. Ultimati gli accertamenti del caso, i due giovani sono stati quindi deferiti in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino.