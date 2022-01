Lioni, neve e ghiaccio bloccano i turisti: interviene la Municipale Gli automobilisti erano diretti al Laceno

Sono state tantissime le richieste di intervento giunte tra sabato e domenica alla centrale operativa, della Polizia municipale di Lioni, da parte di automobilisti rimasti bloccati, nel territorio del Comune di Lioni, alla località Oppido, in alta montagna sulla strada di collegamento Lioni – Laceno .

Nonostante il Comune di Lioni avesse a seguito di ordinanza Chiuso alla circolazione veicolare la strada che porta da Lioni a Laceno , località turistica del Comune di Bagnoli Irpino, per impraticabilità causa neve e ghiaccio ed avesse per questo ostruito fisicamente, in due distinti postazioni, il passaggio dei veicoli mediante barriere e regolare segnaletica, si sono verificati diversi casi di emergenza tutti fortunatamente finiti senza grosse conseguenti grazie all’intervento dei mezzi di soccorsi coordinati dalla polizia municipale .

A seguito delle richieste di aiuto, da parte di automobilisti diretti al Laceno e rimasti bloccati nella neve , è prontamente intervenuta la squadra di Pronto intervento della Polizia Municipale, coordinata dal Comandante dott. Giuseppe Aiello, che giunti in localtà Oppido sulla ex SP 368, rinvenivano diverse autovetture bloccate a causa delle neve e del ghiaccio i cui equipaggi, provenienti dal salernitano e dal napoletano, erano tutti composti da giovani coppie con bambini . L’attenzione degli agenti si concentrava da subito su due autovetture la prima scivolata lungo la scarpata e finita nel sottostante burrone e l’altra rimasta pericolosamente in bilico sullo stesso burrone. Tutti incolumi gli occupanti le autovetture tra questi i 4 bambini e relativi genitori. Solo tanto spavento e null’ altro. La presenza degli operatori della Polizia municipale ha tranquillizzato tutti, soprattutto i più piccoli, rendendo possibile la messa in sicurezza delle persone e quello dei loro veicoli. Le difficili operazioni di recupero delle due auto finite fuori strada si sono svolte in oltre 3 ore ed è stato necessario far intervenire i Vigili del Fuoco del dipartimento di Lioni, un carro attrezzo nonchè due equipaggi dei mezzi speciali 4X4 del gruppo di volontariato Bad Boys di Lioni, infine è stata allertata, per l’assistenza ai mal capitati, l‘Associazione di Volontariato Pubblica Assistenza di Lioni Ruggiero delle Sala.

I conducenti delle autovetture rimaste bloccate riferivano agli agenti della polizia municipale di aver seguito il navigatore in direzione Laceno e di non aver prestato attenzione ai cartelli posti all’inizio della strada, dal Comune di Lioni, che ne segnalava la chiusura proprio per la presenza di neve e ghiaccio. Sono stati ben sei i verbali di contestazione elevati, dalla Polizia Municipale, nei confronti di costoro per sanzioni che vanno da € 87 a € 344. Nonostante la dovuta sanzione inflitta i sei equipaggi hanno ringraziato gli agenti e tutti i soccorritori manifestando apprezzamento e gratitudine per il pronto intervento che ha reso a buon fine una storia che poteva finire molto male.

Il Comandante della Polizia Municipale di Lioni, Dott. Giuseppe Aiello, in relazione all’accaduto fa appello a tutti per l’adozione della massima cautela alla guida dei veicoli in particolare quando la strada è coperta da neve e ghiaccio e invita al rispetto della segnaletica stradale e delle norme di comportamento.