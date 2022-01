Ariano, auto si schianta contro un muro: insegnante finisce in ospedale Paura stamane lungo la strada provinciale 10

Era alla guida della sua auto, una peugeot e si stava recando sul luogo di lavoro quando improvvisamente, per cause in corso di accertamento ha perso il controllo e si è schiantata contro un muro.

Paura stamane per un'insegnante di Villanova del Battista lungo la strada provinciale 10. La donna di circa 60 anni è stata prontamente soccorsa dai sanitari del 118 e trasportata all'ospedale Sant'Ottone Frangipane. Qui i medici l'hanno sottoposta a tutte le cure necessarie a seguito delle delicate fratture riportate. E' attualmente in pronto soccorso, sotto osservazione.

Sul posto una pattuglia della polizia municipale per accertare l'esatta dinamica dell'incidente. Non sono rimaste coinvolte altre vetture in transito.