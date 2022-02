Bancarotta fraudolenta: imputato anche ex presidente Alto Calore Hanno indotto al fallimento la società che forniva servizio idrico a Montemiletto

Iniziato questa mattina il processo a carico di sette imputati, tra cui figura anche l’ex sindaco di Montemiletto, nonché ex presidente dell’Altocalore, Eugenio Abate, tutti rinviati a giudizio dinanzi al Tribunale ordinario in composizione collegiale per rispondere del reato di bancarotta fraudolenta per aver indotto in fallimento la società MO.SE. Spa, il cui amministratore unico era Antonio Abate, e che si occupava della fornitura di acqua nel comune di Montemiletto.

Gli avvocati difensori, Claudio Frongillo, Giovanni D’Ercole, Benedetto Vittorio De Maio, Luigi Ciamillo e Carmine Ruggiero, hanno avanzato le richieste di prova ed il processo è stato rinviato per la prossima udienza al 31 maggio 2022, data in cui verranno escussi i curatori fallimentari.