Scoperta una discarica abusiva a Domicella: 60enne denunciato Controlli di carabinieri forestali e Arpac

I carabinieri della stazione di Marzano di Nola hanno denunciato un 60enne del Vallo di Lauro, per “Gestione illecita di rifiuti”. All’esito dell’attività, svolta a Domicella unitamente ai colleghi della Stazione Forestale di Marzano di Nola nonché a personale specializzato dell’A.R.P.A.C. e del locale Ufficio Tecnico, è emerso che in un’area di circa 10mila metri quadrati, dove precedentemente erano stati sversati rifiuti pericolosi, veniva esercitata attività di frantumazione di inerti. Il proprietario del terreno è stato quindi denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino. L’area interessata è stata sottoposta a sequestro.