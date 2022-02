Paura a via Carducci, incendio in un bar pasticceria Sul posto Vigili del Fuoco e Polizia

Momenti di paura intorno alle 16 in via Carducci ad Avellino per un incendio divampato all'interno di un bar pasticceria. Sul posto è intervenuta una squadra dei Vigili del Fuoco per sedare le fiamme e una volante della Polizia di Stato per i rilevi del caso. A regolare il traffico gli agenti della Polizia Municipale. Si indaga per chiarire le cause del rogo.