Auto in fiamme sull'A16, paura per tre persone e un cane La vettura ha preso fuoco all'altezza di Monteforte Irpino

Subito dopo le 19.30, sempre una squadra della sede centrale di Avellino è intervenuta sull'autostrada A 16 Napoli - Canosa, nel territorio del comune di Monteforte Irpino, in direzione Canosa, per un incendio di un'autovettura in transito. Le fiamme che hanno avvolto il veicolo sono state spente mettendo in sicurezza l'area. A bordo dell'auto una famiglia di tre persone ed il loro cane, che stava rientrando a Lacedonia paese di origine, la quale oltre un comprensibile spavento non ha subito conseguenze.