Ariano: la polizia arresta un 30enne per evasione Si era allontanato dal luogo dei domiciliari senza alcuna autorizzazione

Dovrà rispondere di evasione un 30enne arianese, allontanatosi dal luogo degli arresti domiciliari senza alcuna autorizzazione. Il giovane, già noto alle forze dell'ordine, durante i consueti controlli non è stato trovato in casa. Gli uomini della volante del commissariato di polizia di Ariano Irpino, si sono appostati in zona e dopo qualche ora lo hanno beccato mentre faceva ritorno nella sua abitazione, dopo essere stato accompagnato da un amico, allontanatosi frettolosamente alla guida di un'auto, facendo perdere le sue tracce. Indagini sono in corso per la sua identificazione. Dell'accaduto è stata prontamente informata la procura di Benevento che ha disposto il trasferimento in carcere del giovane. Non è la prima volta che si verifica un episodio simile.