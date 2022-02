Ariano, D'Ascoli: "Incubo finalmente finito al Minerva, tutti negativi" "Gli ultimi risultati dei tamponi hanno accertato la negativizzazione della totalità degli ospiti"

"Finito l'incubo per gli anziani isolati e rimasti positivi al Covid al Centro Minerva di Ariano Irpino. Dopo tre settimane di allerta finalmente una buona notizia. Gli ultimi risultati dei tamponi hanno accertato la negativizzazione della totalità dei nostri ospiti." Ad affermarlo in una nota è il direttore sanitario della Rsa arianese Alfonso D'Ascoli.

"Gli anziani risultati positivi le settimane scorse sono stati continuamente assistiti da personale dedicato in un'area separata della struttura. Fin da subito, una volta accertati i primi casi, il 17 gennaio, allertato il Sep, abbiamo provveduto ad isolare i casi positivi in un'area separata, con personale dedicato.

Sono trascorse settimane impegnative e di grande lavoro per il nostro personale che, come sempre - conclude D'Ascoli - non si è risparmiato per assistere i nostri ospiti. Nessuno dei nostri pazienti risultati positivi al Covid ha necessitato di ricovero ospedaliero, sono stati tutti seguiti costantemente dal nostro personale medico, infermieristico e socio sanitario.

La situazione è stata quotidianamente monitorata, con presenza e reperibilità medica h/24, non ci sono mai state criticità degne di rilievo."