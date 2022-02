Aperitivo no vax in piazza, il prefetto: tutti identificati i responsabili Sono almeno una trentina le persone che hanno organizzato un aperitivo all'aperto sulle panchine

Sono circa una trentina le persone fermate e poi indentificate dalla polizia. Sono tutti di Avellino e tutti no vax e no green pass. L'identificazione è giunta in seguito all'intervento avvenuto in piazza Libertà l'altra sera dove il gruppo in questione aveva organizzato un "aperitivonovax". Una trentina di persone hanno imbandito alcune panchine con tanto di tovaglie usa e getta, noccioline, birre e patatine. «Il fenomeno dei no vax ad Avellino non ha connotazioni in termini numerici – ha detto il prefetto Paola Spena - c’è stato un intervento immediato della Polizia Municipale e della polizia di Stato, con l’identificazione delle persone che partecipavano senza in realtà ad una manifestazione, senza aver dato il preavviso e quindi naturalmente, nel rispetto del diritto di manifestare, bisogna però in un sistema democratico rispettare le regole, quindi poi si procederà secondo le modalità previste dalla normativa».