Avellino, rapina al Wind Tre Store del centro: arriva condanna per uno dei tre L'uomo, condannato a 5 anni e 8 mesi di reclusione, aveva chiesto il rito abbreviato

Questa mattina, davanti al Gup del Tribunale di Avellino, si è tenuta l’udienza per i tre uomini che avrebbero commesso la rapina a mano armata al Wind Tre Store di Viale Italia, ad Avellino, il 3 febbraio 2021.

Proprio oggi, è arrivata la condanna per uno dei tre, per cui era stata accolta la richiesta di rito abbreviato presentata dall’avvocato difensore Rolando Iorio. Il pm Cecilia Annecchini ha chiesto per l’uomo una pena di sei anni di reclusione, essendo l’imputato un pluripregiudicato per questo tipo di reato, circostanza aggravata dal fatto che lo stesso - in fase di indagine - è stato riconosciuto come l’autore della rapina dalle due donne presenti nel negozio, alle quali fu sottoposto un album fotografico con immagini di pregiudicati. Il giudice Ciccone ha condannato l’uomo a cinque anni e otto mesi di reclusione per rapina aggravata, tra l'altro, dalla recidiva reiterata specifica.

Per quanto riguarda gli altri due: il primo è stato rinviato a giudizio, avendo scelto di essere giudicato con rito abbreviato; per l’altro è stato prodotto uno stralcio con istanza di rinvio dell’udienza preliminare perché positivo al Covid-19.

Ricordiamo i fatti: i malviventi avevano fatto irruzione in possesso di una pistola nell'esercizio commerciale. Sotto la minaccia dell'arma avrebbero intimato il personale presente, due donne, di consegnare tutto il denaro disponibile in cassa, entrando in possesso anche di telefoni cellulari e sim telefoniche.

Due dei tre uomini, già detenuti presso il carcere di Poggioreale, risultano essere pluripregiudicati per lo stesso tipo di reato. Il terzo, invece, è accusato di aver procurato l'auto a noleggio Fiat 500 L utilizzata per commettere la rapina. Resta ancora sconosciuta l’identità di un quarto uomo probabilmente complice dei rapinatori.