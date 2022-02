Sparatoria a San Martino, dopo 3 giorni di fuga fermato il presunto responsabile Lo hanno fermato a Napoli i carabinieri del Nucleo Investigativo di Avellino

Dopo tre giorni di fuga è stato fermato a Napoli, dai carabinieri del Nucleo Investigativo del comando provinciale di Avellino, il presunto autore dell'agguato di San Martino Valle Caudino. Si tratta di Salvatore Di Matola, pregiudicato per altri reati. L'uomo è ora in custodia dei carabinieri in attesa della decisione del magistrato. Di Matola è ritenuto l'autore della sparatoria avvenuta venerdì scorso e che ha portato al ferimento di Fiore Clemente e del nipote Giovanni Pacca.

Di Matola fino a qualche mese fa era agli arresti domiciliari a Ceppaloni, poi, dopo aver scontato la sua pena, si era trasferito a Montesarchio. Ricordiamo anche che il fratello Gianluca a dicembre scorso è stato condannato a 18 anni di reclusione per l'omicidio del boss Orazio De Paola.