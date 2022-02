Incidente sulla Variante, tre auto coinvolte: traffico in tilt Sul posto gli agenti della polizia stradale. Lievi ferite per gli occupanti delle vetture

Incidente sulla Variante, traffico in tilt. Tre le auto che si sono scontrate all'altezza dell'uscita per rione San Tommaso. L'impatto è avvenuto intorno alle 12. Il traffico si è completamente paralizzato. Sul postono sono arirvati gli agenti della polizia stradale per rilevare il sinistro. Ferite lievi per gli occupanti delle vetture, ma i danni alle stesse, invece, sono sono ingenti.