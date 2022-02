Ruba colla per la dentiera al Pam di Ariano Irpino, beccata dalla commessa Arriva la polizia e denuncia la donna 54 anni rumena residente a Monteforte Irpino

Alle ore 19 circa di ieri personale del commissariato di Pubblica Sicurezza di Ariano Irpino, a seguito di segnalazione su 113 di una commessa del supermercato Pam di via Martiri, è tempestivamente intervenuta sul posto e, nelle immediate vicinanze del supermercato, identificava e sottoponeva a perquisizione una cittadina romena di 54 anni, residente in Monteforte Irpino, la quale veniva trovata in possesso, nella borsa che recava a tracolla, di diverse confezioni di prodotti (pasta adesiva per protesi dentarie e bombolette spray per ritocco capelli), del valore complessivo di 133,00 euro.

Dopo gli accertamenti di rito che confermavano che i suddetti prodotti erano stati sottratti poco prima dal reparto "igiene e prodotti di bellezza" del supermercato, si procedeva a redigere a carico della rumena denuncia in stato di libertà per il reato di furto aggravato. La stessa donna risultava gravata da precedenti segnalazioni in ordine alla commissione di furti con destrezza ai danni di vari supermercati della provincia di Avellino.

Lo stesso supermercato era già stato preso di mira nella giornata del 9 febbraio da altri cittadini rumeni che erano riusciti a sottrarre numerose confezioni di tonno in scatola e che a seguito di indagini del Commissariato di P.S. di Ariano Irpino sono stati deferiti alla Procura della Repubblica di Benevento