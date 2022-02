Avellino, diffusione di materiale pedopornografico: processo per un sammartese L'uomo avrebbe diffuso foto pedopornografica servendosi di Facebook

È imputato per il reato di diffusione di materiale pedopornografico, un uomo di San Martino Valle Caudina, per il quale questa mattina si è tenuta udienza dinanzi al Tribunale di Avellino in composizione collegiale.

È stato escusso l’ispettore di polizia postale che, dinanzi al collegio, ha chiarito le modalità con cui è stata coordinata l’indagine. In particolare, emerge che l’uomo avrebbe utilizzato un account Facebook collegato all’utenza telefonica della madre per inviare un’immagine dal contenuto pedopornografico a vari altri account.

Anche la madre e la moglie dell’imputato hanno voluto rendere testimonianza questa mattina.

Nella prossima udienza, prevista per il 7 giugno, ci sarà la discussione.