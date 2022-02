Avellino, si conoscono su un'app di dating e la violenta: arriva la condanna L'uomo è stato condannato a 4 anni e un mese di reclusione per violenza sessuale e rapina

È di poco fa la sentenza di condanna per un uomo, originario del napoletano, che avrebbe approfittato di una ragazza della provincia di Avellino conosciuta attraverso un’app di dating online.

Dopo una lunga udienza - durante la quale è stato escusso anche lo stesso imputato - e una richiesta di condanna di anni dieci da parte del pm, il Tribunale di Avellino in composizione collegiale presieduto dal giudice Lucio Galeota, ha deciso di riconoscere le attenuanti generiche e di condannare l’uomo a quattro anni e un mese di reclusione, per i reati di violenza sessuale e di rapina in continuazione, oltre all’interdizione dai pubblici uffici. Assolto invece per il reato di sequestro di persona perché il fatto non sussiste.