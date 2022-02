Si lancia nel vuoto dal ponte della panoramica: ennesima tragedia ad Ariano Nulla da fare per un uomo dopo il terribile volo

Ancora un volo mortale dal maledetto ponte della panoramica ad Ariano Irpino. E' successo poco prima delle otto. La vittima è un 59enne del luogo. Sul posto ci sono i sanitari del 118, carabinieri, polizia e vigili urbani. Sarebbe stata una donna di passaggio a dare subito l'allarme. Le urla, la disperazione e le stesse scene di sempre su quel ponte della morte che continua a mietere vittime. Una lunga e assurda sequenza di morti. Se ne contano purtroppo sei dal 2002 da quel primo triste volo di Carmine Fiorito, un giovane esemplare del luogo. L'ultima fine atroce, la mattina del 20 ottobre scorso. Dopo qualche settimana vi fu un sopralluogo dei vigili del fuoco su disposizione della prefettura di Avellino dopo la denuncia di un commerciante del luogo alla polizia. Un imprenditore della città, Giancarlo Molinario, avrebbe voluto realizzare a sue spese e senza troppi proclami una barriera protettiva in tempi rapidi. Un'iniziativa che purtroppo non si è concretizzata. C'è un progetto, ma si lavora come sempre lentamente nelle cose e io ponte intanto continua ad uccidere impietoso.